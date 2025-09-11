Крым станет ближе – аэропорт Краснодара возобновляет работу

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Аэропорт Краснодара возобновляет прием регулярных рейсов с 17 сентября. Это уже вторая воздушная гавань на юге России после Геленджика, открывшаяся после простоя с начала СВО.

До этого единственный работающий аэропорт был в Сочи. Теперь, с учетом постройки новой скоростной трассы от Краснодара до Крымского моста, дорога на полуостров для жителей столиц ускорится.

Обозреватель Андрей Гусий прогнозирует, что вскоре откроются аэропорты в Анапе и Ростове. Правда, работа будет вестись с особенностями:

«Полет только в светлое время суток, сниженное количество рейсов и уход на запасные аэродромы во время введения режима «ковер» – в нашем случае это аэропорт в Минеральных водах Ставрополья».

Обозреватель Кирилл Шулика поясняет, что после регулярных атак на аэропорты в Москве и Петербурге держать авиасообщение с югом России закрытым нет смысла.