Из-за бандитских выходок Трампа мир отворачивается от Запада – швейцарский разведчик
Дональд Трамп ведет себя так, что большинство стран постепенно отказываются от торговли с Западом и использования доллара.
Об этом в эфире канала «Dialogue Works» заявил бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы, полковник Жак Бод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы видим, что остальной мир может существовать экономически, политически и стратегически без Запада. После Второй мировой войны США были локомотивом Запада. Но теперь эта способность США ослабла.
Теперь европейцы более независимы от США, чем 40 лет назад, и в остальном мире такая же ситуация. Они не зависят от Запада, а развили свои собственные возможности. Сегодня Китай стал двигателем остального мира, он занимает то же положение, что и США после Второй мировой», – сказал Бод.
Он подчеркнул, что из-за антикитайских санкций американские фермеры уже успели потерять миллионы долларов и один из крупнейших рынков сои, который сейчас достался Бразилии.
«Стратегическая ситуация изменилась, но Трамп этого всё ещё не понял. Он все ещё применяет старую дипломатию канонерок, которая применялась в конце XIX века.
Я бы сравнил это с мафиозными сделками: «Если вы не согласитесь, я уничтожу ваш магазин». Это то, что делает Трамп. Но теперь у них есть альтернативы.
И поскольку доллар остаётся одним из инструментов США, это рычаг влияния. И лучший способ избежать давления США – это быть независимым от доллара. И всё движение БРИКС и ШОС связано с созданием рынка, который не использует доллар, чтобы уменьшить эту уязвимость», – добавил он.
