Иноагент Белковский осадил иноагента Киселева, обрадованного риторикой Трампа 

Позиция президента США Дональда Трампа в отношении украинской войны, несмотря на последние антироссийские выпады, не изменилась.

Об этом в эфире бежавшего из России и признанного иноагентом либерального журналиста Евгения Киселева заявил такой же иноагент-либерал, политтехнолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Киселев, едва не захлебываясь от восторга, заметил, что Трамп впервые столь открыто обозначил свою антироссийскую позицию. На что последовало возражение Белковского.

«Я не стал бы переоценивать изменения позиции президента Трампа. Мне кажется, его не произошло. Происходит изменение только риторической упаковки его позиции. И то не кардинально. Фактически, в переводе с Трампова на другие языки, он сказал следующее. Если внимательно проанализировать его текст, он фактически продолжает дистанцироваться от украинской войны», – сказал либерал.

Он обратил внимание, что Трамп говорит о НАТО, в котором США продолжают находиться, в третьем лице, показывая, что «НАТО – это что-то уже совершенно отдельное от США»