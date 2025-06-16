На Украине не должно существовать мероприятий в поддержку традиционных семейных ценностей, потому что их якобы проповедуют лишь нацисты – и мешают ЛГБТ-сообществу (запрещено в РФ).

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил проектный менеджер ЛГБТ-маршей Михаил Юров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы очень благодарны полиции за обеспечение безопасности на Киевпрайд марше. Но мы все равно надеемся, что будут сделаны превентивные меры к следующему маршу, потому что действительно в центре Киева такие мероприятия [как марш «За традиционные ценности»] не должны быть, их не должно вообще существовать. «Марш за традиционные ценности», ну они так себя назвали, и многие медиа это транслировали. Мы видели там новость: «14 июня прошел Марш КиевПрайд за права ЛГБТ, и Марш за традиционные ценности», – сказал Юров.

Он утверждал, что участвуют в «марше за традиционные ценности» в основном украинские националисты, и это может стать формальным поводом для запрета. О том, что подавляющее большинство христиан и просто адекватных людей на Украине физически уничтожают, извращенец умолчал.