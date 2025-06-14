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В центре Киева прошёл марш ЛГБТ-сообщества (запрещённой в России экстремистской организации).

В нем приняли участие более 800 человек, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Шествие проходило под усиленной охраной полиции. Ради проведения акции была перекрыта часть центральных улиц, кроме того закрыли станцию метро «Театральная», что привело к серьёзным транспортным заторам.

Маршу разрешили пройти по Пушкинской (переименована киевским режимом в Чикаленко) – одной из центральных улиц украинской столицы. Среди присутствующих был посол Канады на Украине. Перед началом «мероприятия» выступила певица KAZKA.

Украинские содомиты вышли под лозунгами «Воюем за всех – равные права для всех», и требовали «брачного равенства». Среди них было много мужчин призывного возраста и людей в военной форме.

Однако геи оказались не единственными отсиживающимися в тылу молодчиками – в то же время неподалёку прошла акция «За традиционные ценности». Участвовали в ней в основном украинские националисты. Они выкрикивали лозунги: «Полиция, семья, порядок», «Слава Иисусу Христу – навеки слава» и «Мы – нация против деградации». Участники акции выступали с призывами сохранения «традиционного уклада» в обществе.

Между противниками содомии и полицией вспыхнула стычка, нескольких человек «упаковали». Гомосеки смогли спокойно закончить марш и разойтись.