Спонсирование ВСУ не помогло украинским гомосекам помириться с правосеками

Демонстративная поддержка ВСУ и миллионные сборы на армию не помогли украинскому ЛГБТ-сообществу примириться с неонацистами.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил сержант ВСУ, открытый гомосексуалист Виктор Пилипенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В июне мы будем представлены на «Марше равенства» колонной. Я очень надеюсь, что парни и девушки соберутся, потому что у всех, извините, разные обстоятельства. В прошлом году мы вывели целую колонну, мы вывели ее с требованиями, с лозунгами, но самым первым требованием – вооружить армию здесь и сейчас. И всё равно это не помогло.

Во-первых, мы это делаем регулярно и планово, а не пронесли только на марше, мы это делаем постоянно. Это видно по миллионным сборам, которые недавно закрыл «Киев прайд». Мы вышли с лозунгами помочь стране, но это не остановило оппонентов – тех дурачков, которые просто напали на полицию, и хотели избивать своих же, по сути, украинцев», – сказал Пилипченко.