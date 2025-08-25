Генерал ВСУ скептически настроен по поводу американских ракет ERAM

Ракеты ERAM, передачу которых от США анонсировали западные СМИ, – это не чудо-оружие. Они нужны для того, чтобы давить на Россию, заставляя ее принять нужную Украине и Западу переговорную позицию.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

