Генерал ВСУ скептически настроен по поводу американских ракет ERAM

Ракеты ERAM, передачу которых от США анонсировали западные СМИ, – это не чудо-оружие. Они нужны для того, чтобы давить на Россию, заставляя ее принять нужную Украине и Западу переговорную позицию.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эти ракеты дают для нас с таким временным зазором, чтобы дополнительно еще оказать давление на Россию. Показать, что уважаемые, пожалуйста, обратите внимание, вы пока еще не договороспособны, поэтому мы даем Украине оружие, но пока мы не даем права на качественное использование. Задумайтесь, может вы станете более покладистыми. Вот и все. Чтобы на тот момент, когда рычаги давления пропадут или будут совсем по-другому восприниматься, господин Путин уже не имел времени на реакцию, потому что оружие уже будет в Украине готово к использованию в любой момент.

Но надо понять, очередной раз, украинскому обществу, что это не вундерваффе. Хотя это очень хорошо и это реально серьезная помощь, но количество ракет воздушного базирования еще зависит от трех факторов.

Первый фактор – нужное количество самолетов, способных запускать эти ракеты. Второе – нужное количество пилотов, которые управляют этими самолетами и обучены работать с этим типом вооружения. И третье – аэродромное базирование этих самолетов должно быть мощно защищено от возможных российских ударов», – заявил Кривонос.

