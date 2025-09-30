«Формально мы нейтральны, но фактически с бандеровцами» – госсекретарь Швейцарии

В Швейцарском парламенте разрабатывают законопроект, который позволит отправлять оружие Украине. Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил госсекретарь по вопросам политики безопасности Федерального департамента обороны Швейцарии Маркус Мадер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Да, мы придерживаемся нейтралитета, потому что он остаётся частью внешней политики Швейцарии. Так на протяжении веков мы искали способ выжить.

Но нейтралитет не означает безразличие или отстранённость. Мы с самого начала осуждали военную агрессию России против Украины. Мы поддержали санкции ЕС, и помогаем Украине.

Как нейтральное государство, мы не можем поддержать Украину в военном смысле. Но мы оказываем дипломатическую, финансовую и гуманитарную помощь, поддерживаем беженцев.

Мы являемся частью европейской безопасности, мы хотели бы вносить свой вклад в неё. Мы привносим в это дело разные ресурсы и качества в невоенных сферах. И позже мы обсудим, какой ещё вклад мы можем внести в европейскую безопасность», – сказал Мадер.

«В интересах Швейцарии также убедиться, что мы будем частью программ перевооружения. У нас есть определённые ограничения – мы не можем напрямую поставлять военную продукцию странам, находящимся в состоянии войны.

И это препятствие для нашего ВПК. Сейчас этот закон обсуждается в парламенте, большинство политиков считает это ограничение невыгодным для нас. И я настроен оптимистично, что наш парламент сможет это исправить, и снять ограничения», – подытожил хитроделанный евро-чиновник.