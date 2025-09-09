Европейские политики свою полную профнепригодность объясняют «русскими диверсиями» – Жак Бод

Вадим Москаленко.  
09.09.2025 20:40
  (Мск) , Киев
Бардак, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина, Экономика коллапса


Европейские политики скрывают свою некомпетентность и растущие государственные проблемы новостями о «русских диверсантах».

Об этом в эфире канала «Dialogue Works» заявил бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы, полковник Жак Бод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я время от времени бываю в Германии – железные дороги там стали посмешищем. Немцы шутят про поезда, потому что они всегда опаздывают, с ними проблемы, они не работают.

Они останавливаются посреди дороги из-за того, что поезда не ходят. Железные дороги в Германии превратились в бардак, хотя когда-то были лучшими в Европе.

Как это объясняют? Что русские саботируют. Вместо того, чтобы попытаться выяснить, в чём проблема, как мы плохо управляем делами. Но нет, мы этого не хотим. Вместо этого, лучшее объяснение – сказать, что это русские. Так говорит Кая Каллас», – отметил он.

«Но зачем русским это нужно? Тратить время и деньги, чтобы выводить из строя поезда в Германии, которые всё равно не работают. Мы просто скрываем проблемы за нарративом о русских», – сказал Бод.

«Это же происходит на Украине, мы скрываем происходящее, что «Украина побеждает, и давайте будем счастливы». Это просто принятие желаемого за действительное. Но если поезд выходит из строя – люди опаздывают, и всё. А на Украине из-за этого гибнут люди.

Мы все проблемы объясняем не своей плохой работой, а тем, что русские саботируют. В результате, у нас нет зрелости, необходимой для решения наших проблем. Обвинения русских не решают проблему, а просто прячут её», – подытожил разведчик.

