Европейские политики скрывают свою некомпетентность и растущие государственные проблемы новостями о «русских диверсантах».

Об этом в эфире канала «Dialogue Works» заявил бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы, полковник Жак Бод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я время от времени бываю в Германии – железные дороги там стали посмешищем. Немцы шутят про поезда, потому что они всегда опаздывают, с ними проблемы, они не работают.

Они останавливаются посреди дороги из-за того, что поезда не ходят. Железные дороги в Германии превратились в бардак, хотя когда-то были лучшими в Европе.

Как это объясняют? Что русские саботируют. Вместо того, чтобы попытаться выяснить, в чём проблема, как мы плохо управляем делами. Но нет, мы этого не хотим. Вместо этого, лучшее объяснение – сказать, что это русские. Так говорит Кая Каллас», – отметил он.