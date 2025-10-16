Европейские генералы недоумевают, почему Россия не проводит ковровые бомбардировки

На Украине не та война, чтобы русские вели ковровые бомбардировки, и именно поэтому до сих пор не применено тактическое ядерное оружие.

Об этом на канале признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил покинувший страну киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мне европейские военные задали вопрос, им он казался абсолютно адекватным… не мне. Это генералы, которые спросили: «Почему Путин не применяет тактику ковровых бомбардировок в Украине?». Говорю, у него совершенно другая идеология войны, он воюет не с Украиной, а с Западом, в Украине у него претензии к руководству, к Зеленскому, а не к украинцам как к народу и т.д.

Потому что, они говорят: «посмотрим современные войны – Ирак, Сирия, всюду ковровые бомбардировки и стремительное продвижение, а в Украине этого нет», – рассказал Бондаренко.

«Так вот, я думаю, и применение подобного рода оружия [«Орешник», ТЯО] полностью меняет характер и идеологию войны. То есть, Путин фактически перечёркивает всё, о чём он говорил четыре года», – рассуждал политолог.

