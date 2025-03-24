«Это всё фикция»: реальные переговоры между Россией и США идут скрытно и в другом месте – Бортник
Встречи переговорных групп в Джидде, Стамбуле и Эр-Рияде – это не настоящие переговоры. Судьбоносные решения принимаются другими людьми и не афишируются.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На самом деле весь этот переговорный процесс, который мы наблюдаем, – фикция, а настоящие переговоры где-то идут в другом месте… с другими людьми, на другом уровне. Именно поэтому, если вы проанализируете состав переговорных делегаций, особенно между США и Россией, они дважды еще не повторялись.
Сегодня это шестой контакт между США и Россией на самом высоком уровне. Напомню, звонок 12 февраля, переговоры первые в Эр-Рияде, потом Стамбул, потом Уиткофф в Москве, потом звонок между Путиным и Трампом», – перечислял он.
«Еще дважды не повторялись практически переговорщики, постоянно ездят разные люди, разного набора, за редким исключением. Единственное логическое объяснение этим словам Уолтца, – это что-то, где-то еще идет.
Пока все смотрят в Джидду, в Эр-Рияд, где-то идут какие-то еще процессы, которые не называются официальными переговорами, о которых не пишут «Ройтерс» и «Блумберг», но это уже такая версия, которую я не могу ничем подтвердить», – заключил Бортник.
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