«Это всё фикция»: реальные переговоры между Россией и США идут скрытно и в другом месте – Бортник

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Встречи переговорных групп в Джидде, Стамбуле и Эр-Рияде – это не настоящие переговоры. Судьбоносные решения принимаются другими людьми и не афишируются.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле весь этот переговорный процесс, который мы наблюдаем, – фикция, а настоящие переговоры где-то идут в другом месте… с другими людьми, на другом уровне. Именно поэтому, если вы проанализируете состав переговорных делегаций, особенно между США и Россией, они дважды еще не повторялись. Сегодня это шестой контакт между США и Россией на самом высоком уровне. Напомню, звонок 12 февраля, переговоры первые в Эр-Рияде, потом Стамбул, потом Уиткофф в Москве, потом звонок между Путиным и Трампом», – перечислял он.