«Это невозможно сегодня»: Индия и Китай не потерпят «наездов» Трампа – Путин

Удивительно, что в XXI веке американская администрация позволяет себе говорить в приказном тоне с такими мощными странами, как Китай и Индия.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, отвечая на вопросы журналистов в Пекине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Всё-таки такие страны, как Индия – почти 1,5 млрд. человек, Китай 1,3 млрд., с мощными экономиками, но и со своими внутриполитическими законами. Когда со стороны говорят – «а мы вас сейчас прижучим, мы вас сейчас накажем»… Ну, как руководству таких стран мощных, больших, которые пережили очень непростые периоды своей истории, связанные с колониализмом, с попытками наездов в течении длительного исторического периода на их суверенитет – как они должны реагировать? Если кто-то из них даст слабину – всё, политическая карьера закончилась», – сказал Путин.