«Это гитлерюгенд!» – американец в шоке от украинских детей под свастиками «Азова»

Находящийся в России американский журналист Рик Санчес признался, что пребывает в шоковом состоянии после просмотра видоролика, где украинских подростков из элитных школ готовят к войне под нацистскими свастиками запрещённого в РФ «Азова»

Впечатлениями от увиденного он поделился в своём видеоблоге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я думаю о подростках в армии, я вспоминаю чёрно-белые кадры, когда Гитлер и нацисты использовали детей в самом конце войны. И это видео подтверждает мои мысли. Я всегда думал, что русские говорят – на Украине полно нацистов, и я даже думал, что батальон «Азов» – это всего лишь пара парней, которые не имеют большого значения, и Украина их не продвигала, потому что «Азов» придерживается неонацистской идеологии. Эти ребята следуют за Степаном Бандерой, который во время Второй мировой убивал евреев и русских ради развлечения, нацист, который сражался за Гитлера, верил в Гитлера и защищал его принципы. Вот, во что верят ребята из «Азова», и у них на форме нацистские эмблемы. Так что здесь нет никаких сомнений. Но я всегда думал, что это чушь, что русские просто используют это, чтобы заставить всех ненавидеть Украину – давайте назовём их нацистами, потому что все ненавидят нацистов», – сказал Санчес.

Он признал, что ошибался – мало того, что нацисты «существуют», так ещё и на видеокадрах тренируют детей.