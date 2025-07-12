Украинских подростков из элитных школ готовят к войне под нацистскими свастиками «Азова»

Вадим Москаленко.  
12.07.2025 16:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Нацисты признанной в РФ террористической бригады «Азов» взяли шефство над учениками одной из киевских частных школ «по обучению военным навыкам».

Сюжет для западного зрителя опубликовал канал «Kyiv Independent», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нацисты признанной в РФ террористической бригады «Азов» взяли шефство над учениками одной из киевских...

На кадрах военный лагерь, где на плацу под стилизованными знамёнами «волчий крюк» тинэйджеры выкрикивают бандеровские лозунги «Слава Украине! Героям слава!».

Прежде чем научить накладывать жгуты, подростки слушают бандеровскую пропаганду о российско-украинском конфликте.

Также школьников обучают обращению с дронами, стрелковым оружием, гранатомётами и штурму окопов. В сюжете говорится, что это далеко не первая такая вылазка для подростков.

«Сейчас мне 16, я девушка, но это не отбрасывает того факта, что моей стране сейчас нужна помощь на фронте», – говорит одна из учениц.

«Я считаю, пока существует Россия, рано или поздно воевать будут все, и все мы там окажемся», – добавляет её однокашница, новоиспеченная нацистка.

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