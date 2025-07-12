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Нацисты признанной в РФ террористической бригады «Азов» взяли шефство над учениками одной из киевских частных школ «по обучению военным навыкам».

Сюжет для западного зрителя опубликовал канал «Kyiv Independent», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На кадрах военный лагерь, где на плацу под стилизованными знамёнами «волчий крюк» тинэйджеры выкрикивают бандеровские лозунги «Слава Украине! Героям слава!».

Прежде чем научить накладывать жгуты, подростки слушают бандеровскую пропаганду о российско-украинском конфликте.

Также школьников обучают обращению с дронами, стрелковым оружием, гранатомётами и штурму окопов. В сюжете говорится, что это далеко не первая такая вылазка для подростков.

«Сейчас мне 16, я девушка, но это не отбрасывает того факта, что моей стране сейчас нужна помощь на фронте», – говорит одна из учениц.