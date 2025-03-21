«Это было решение украинцев» – Джонсон отбивается от ответственности за войну
Жители Украины якобы самостоятельно решили порвать Стамбульские соглашения и продолжить войну с Россией, а Запад «всего лишь» их не бросил.
Об этом в интервью каналу «Trigger nometry» заявил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я пришёл на это интервью, зная, что в 2022 году вы были в Киеве, – и сказали им не подписывать соглашение, которое было заключено в Стамбуле», – сказал ведущий.
«Это точка зрения Кремля», – поспешил возразить Джонсон.
«Я не совсем согласен. Это взялось из праворадикальных изданий. Я смотрел интервью главного переговорщика Украины – он говорил, что ничего подобного не было. Наоборот, он говорит, что вы не вмешивались, а они не хотели подписывать, потому что не доверяли России.
Есть ли правда, что вы, возмущаясь действиями Путина, не думали, насколько реально украинцам выиграть эту войну? Условия победы никогда чётко не определялись.
Очевидно же, что украинский флаг никогда бы не развевался над Кремлём. Я хочу услышать вашу реакцию на то, что мы сейчас находимся в ситуации, что в 2022 году можно было заключить более выгодную сделку, не убив при этом миллионы людей. ВЫ считаете это весомым аргументом?», – спросил ведущий.
Однако британский экс-премьер свалил всю ответственность на украинцев, заявив, что окончательное решение всё равно оставалось за ними.
«Вы не можете быть большим украинцем, чем сами украинцы. Я горячо поддерживаю Украину, но решать, когда и на каких условиях вести переговоры, должны решать сами украинцы и их правительство», – отбрехивался политик.
«Да, но если бы вы сказали, что мы и американцы не будем оказывать помощь, они бы не согласились, потому что знали бы, что у них нет шансов», – возразил ведущий.
«Я считаю, что неправильно было бы оставлять Украину на растерзание русским. Это и произошло бы, если бы мы не предоставили им оружие, и если бы они не начали получать поддержку Запада, Путин мог бы выиграть эту войну довольно быстро», – пытался выкрутиться экс-премьер.
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