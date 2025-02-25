Эксперт: Под контролем ВСУ осталась треть захваченной территории Курщины – снабжение под угрозой

Максим Столяров.  
25.02.2025 21:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Курск, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если будет перерезана трасса Суджа–Сумы, то группировка ВСУ в Курской области окажется полностью изолирована, поскольку с потеплением снабжать её по полям и грунтовым дорогам уже не выйдет.

Об этом на канале партии «СР – За Правду» заявил российский военный эксперт, капитан 1-го ранга в отставке Василий Дандыкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если будет перерезана трасса Суджа–Сумы, то группировка ВСУ в Курской области окажется полностью изолирована,...

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«Идут бои. Уже очевидно, что осталась одна треть – освободить землю, которую они прихватили в прошлом году. Но каждый километр даётся с боем, потому что группировку они стараются ещё больше насытить.

Уже более 60 тысяч тяжелораненых, погибших или пропавших без вести, утилизировано техники немеряно, одних танков на дивизию с гаком уничтожено. Тем не менее, Зеленский считает, что это его какая-то карта в возможных переговорах по миру.

Но наши действительно вышли на границу, подошли к населённым пунктам Сумской области и продвигаются. Там достаточно большое горлышко для плацдарма врага, тем не менее, с двух сторон наступают, и главная задача – перерезать дорогу Сумы–Суджа, по которой идёт основное снабжение врага.

Пока на югах погода стоит, как на севере, снег и морозы, но я так понимаю, в скором времени чернозём растает, и у врага пройти по полям и грунтовым дорогам будет практически невозможно. И там, пожалуй, самые жёсткие бои сейчас, если брать линию СВО», – рассказал Дандыкин.

При этом со стороны ВСУ воюют опытные и мотивированные боевики.

«Все пленные говорят, что по мобилизации где-то отловили. Но на самом деле, там мотивированных нациков и имеющих карательный опыт ещё с 2014 года достаточно много, если не большинство.

Они бросают в бой ССО и т.д. Поэтому отстреливаются до последнего патрона перед пленом. Но потом легендированно начинают рассказывать – я не знаю, я чистил картошку. Пока среди этой части деморализации нет, противник дерётся жёстко и упорно, как видите, пленных не очень много», – добавил отставной военный.

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