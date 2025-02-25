Эксперт: Под контролем ВСУ осталась треть захваченной территории Курщины – снабжение под угрозой

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Если будет перерезана трасса Суджа–Сумы, то группировка ВСУ в Курской области окажется полностью изолирована, поскольку с потеплением снабжать её по полям и грунтовым дорогам уже не выйдет.

Об этом на канале партии «СР – За Правду» заявил российский военный эксперт, капитан 1-го ранга в отставке Василий Дандыкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идут бои. Уже очевидно, что осталась одна треть – освободить землю, которую они прихватили в прошлом году. Но каждый километр даётся с боем, потому что группировку они стараются ещё больше насытить. Уже более 60 тысяч тяжелораненых, погибших или пропавших без вести, утилизировано техники немеряно, одних танков на дивизию с гаком уничтожено. Тем не менее, Зеленский считает, что это его какая-то карта в возможных переговорах по миру. Но наши действительно вышли на границу, подошли к населённым пунктам Сумской области и продвигаются. Там достаточно большое горлышко для плацдарма врага, тем не менее, с двух сторон наступают, и главная задача – перерезать дорогу Сумы–Суджа, по которой идёт основное снабжение врага. Пока на югах погода стоит, как на севере, снег и морозы, но я так понимаю, в скором времени чернозём растает, и у врага пройти по полям и грунтовым дорогам будет практически невозможно. И там, пожалуй, самые жёсткие бои сейчас, если брать линию СВО», – рассказал Дандыкин.

При этом со стороны ВСУ воюют опытные и мотивированные боевики.