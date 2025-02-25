Появились подробности о продвижении ВС РФ в Сумскую область

Олег Кравцов.  
25.02.2025 13:59
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Курск, Россия, Украина


Подтверждается информация президента Владимира Путина о том, что российские подразделения сумели занять позиции в Сумской области, с которой ВСУ в августе прошлого года вторглись на Курщину.

О подробностях операции журналистам рассказли морпехи 810-й бригады, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подтверждается информация президента Владимира Путина о том, что российские подразделения сумели занять позиции в...

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По их словам, работали «малыми группами, поддерживая связь с «двоечками», заводя их в опорники.

«Всё делаем «по красоте», по уставу. Сначала давим артиллерией, потом заходят группы под прикрытием, соответственно, разведдронов. Также используем FPV-дроны. В ходе такого давления противник, естественно, бросает свои позиции и отступает. Мы их всех уничтожим, подавим и выгоним с нашей земли», – заявил «Московскому комсомольцу» командир зачистившей украинские опорники роты с позывным «Паук».

Отмечается, что теперь на этом участке работают инженерные подразделения, а саперы разминируют территорию. ВСУ пытались контратаковать, но пока безуспешно.

«Мы их обнаруживаем, уничтожаем со сбросов, FPV-дронами, ствольной артиллерией, – говорит командир батальона с позывным «Космос», чьи бойцы заняли плацдарм за госграницей. – Эмблема морской пехоты – это якорь. Самая простая эмблема, но она говорит о том, что если мы зацепились за клочок земли, мы его никому не отдадим».

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