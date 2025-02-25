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Подтверждается информация президента Владимира Путина о том, что российские подразделения сумели занять позиции в Сумской области, с которой ВСУ в августе прошлого года вторглись на Курщину.

О подробностях операции журналистам рассказли морпехи 810-й бригады, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По их словам, работали «малыми группами, поддерживая связь с «двоечками», заводя их в опорники.

«Всё делаем «по красоте», по уставу. Сначала давим артиллерией, потом заходят группы под прикрытием, соответственно, разведдронов. Также используем FPV-дроны. В ходе такого давления противник, естественно, бросает свои позиции и отступает. Мы их всех уничтожим, подавим и выгоним с нашей земли», – заявил «Московскому комсомольцу» командир зачистившей украинские опорники роты с позывным «Паук».

Отмечается, что теперь на этом участке работают инженерные подразделения, а саперы разминируют территорию. ВСУ пытались контратаковать, но пока безуспешно.