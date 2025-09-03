«Двумя-тремя словами перекинулись» – Путин пересёкся с Алиевым и его супругой

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на антироссийскую риторику Баку, взаимный интерес к развитию российско-азербайджанских отношений перевесит политическую конъюнктуру.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, отвечая на вопросы журналистов в Пекине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В отношениях между странами всегда возникают какие-то вопросы, исходя из текущей ситуации или какой-то политической конъюнктуры, есть проблемы. Но мы сегодня с президентом Алиевым поздоровались, я поздоровался и с ним, и с его супругой, двумя-тремя словами перекинулись», – рассказал он.