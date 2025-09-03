«Двумя-тремя словами перекинулись» – Путин пересёкся с Алиевым и его супругой
Несмотря на антироссийскую риторику Баку, взаимный интерес к развитию российско-азербайджанских отношений перевесит политическую конъюнктуру.
Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, отвечая на вопросы журналистов в Пекине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В отношениях между странами всегда возникают какие-то вопросы, исходя из текущей ситуации или какой-то политической конъюнктуры, есть проблемы.
Но мы сегодня с президентом Алиевым поздоровались, я поздоровался и с ним, и с его супругой, двумя-тремя словами перекинулись», – рассказал он.
«Но я считаю, фундаментальные отношения между Азербайджаном и Россией и взаимный интерес к их развитию – всё-таки, в конце концов, всё поставит на свои места», – сказал Путин.
