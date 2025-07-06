«Дроны бесполезны» – в Киеве признали невозможным уничтожение российских заводов

Вадим Москаленко.  
06.07.2025 19:28
  (Мск) , Киев
Просмотров: 743
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украина не способна наладить собственное производство ракет, а без него не получится уничтожать российские военные заводы.

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не способна наладить собственное производство ракет, а без него не получится уничтожать российские...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Зеленский как-то отдал приказ до конца 2025 года создать 3000 ракет и тридцать тысяч реактивных дронов. Уже июль. Но проблема, что 250 ракет в месяц – это больше, чем делают США и Россия вместе взятые.

Но Зеленский пообещал, он же не брехун, он президент. То есть, на Украине уже должно быть полторы тысячи ракет. Может, ты знаешь, этот план уже выполнен, и мы готовимся к мощной атаке?», – спросил Береза.

«Это очередная глупость. Конечно, никаких полторы тысячи ракет невозможно сделать даже в мирное время. А тем более – под постоянными ракетными ударами врага.

Все ж понимают, почему ракеты прилетают именно в Днепропетровск, в районе Южмаша, в Киев в районе Лукьяновской, и так далее. Это узлы бывшего производства ракет на Украине.

И под такими ударами сделать даже несколько десятков ракет было бы большим героизмом», – сказал Луценко.

«Мы стали делать больше «Шахедов», и они действительно летают в Россию, долетают аж за Урал, и попадают там в военные заводы. Но наш аналог «Шахеда» может подпалить цех, может повредить один из объектов завода. Но не может уничтожить завод. Просто боевая часть (должна быть) больше.

Без ракет уничтожить вражеский завод даже большое количество БПЛА не способно», – добавил он.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить