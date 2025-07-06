«Дроны бесполезны» – в Киеве признали невозможным уничтожение российских заводов

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Украина не способна наладить собственное производство ракет, а без него не получится уничтожать российские военные заводы.

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский как-то отдал приказ до конца 2025 года создать 3000 ракет и тридцать тысяч реактивных дронов. Уже июль. Но проблема, что 250 ракет в месяц – это больше, чем делают США и Россия вместе взятые. Но Зеленский пообещал, он же не брехун, он президент. То есть, на Украине уже должно быть полторы тысячи ракет. Может, ты знаешь, этот план уже выполнен, и мы готовимся к мощной атаке?», – спросил Береза.

«Это очередная глупость. Конечно, никаких полторы тысячи ракет невозможно сделать даже в мирное время. А тем более – под постоянными ракетными ударами врага. Все ж понимают, почему ракеты прилетают именно в Днепропетровск, в районе Южмаша, в Киев в районе Лукьяновской, и так далее. Это узлы бывшего производства ракет на Украине. И под такими ударами сделать даже несколько десятков ракет было бы большим героизмом», – сказал Луценко.