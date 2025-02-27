Дешевле было сдаться России, чем платить контрибуции США – Царев
Суммы долга Украины перед США, которые озвучивает то и дело президент Штатов Дональд Трамп, неподъемны для Украины и выплачивать их будут будущие поколения.
Об этом в эфире Sputnik заявил бывший депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Такое ощущение, что Украина воевала с Соединёнными Штатами, проиграла войну, капитулировала и сейчас ей назначили контрибуции. Украина не получала таких денег даже от Соединённых Штатов. У них было, по моим подсчетам, около 60 миллиардов дотации на оружие и прямые бюджетные дотации. То есть где-то миллиардов 20 в год они перечисляли. Примерно пополам на оружие и прямая бюджетная дотация в бюджет. И кредиты. Кредиты оформлены как кредиты. Откуда такая сумма? Сумма просто космическая. Это поколения и поколение украинцев фактически попадают в рабство, они будут отрабатывать Соединенным Штатам. Пожизненное рабство.
И ладно поколение, ладно на это поколение, – следующее и следующее, за сто лет такую сумму Украина не насобирает. Я уверен, что это все будет бить по сторонникам войны. Зеленский развязал эту войну своими действиями, привел к этой войне. Страна разрушена, люди погибли, и на страну навешан просто чудовищный долг. Как в этой ситуации голосовать за тех, был за войну, тех, кто обеспечивал? Им проще было сдаться три года назад, – к этой мысли все будут чаще приходить, – и все было бы хорошо, все были бы живы, не было бы никаких долгов», – заявил Царев.
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