Дешевле было сдаться России, чем платить контрибуции США – Царев

Суммы долга Украины перед США, которые озвучивает то и дело президент Штатов Дональд Трамп, неподъемны для Украины и выплачивать их будут будущие поколения.

Об этом в эфире Sputnik заявил бывший депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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