Депутат Рады: Мы до сих пор не проиграли России только благодаря поставкам из Китая

На Украине все далеко не так прекрасно, как об этом говорят оптимисты на Западе.

Об этом в ходе «Варшавского форума по безопасности» заявила депутат Верховной рады Соломия Бобровская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам политика, в первую очередь, это касается беспилотников, где Украина тотально зависит от китайских поставок.

«80% того, что уничтожается на передовой, уничтожается беспилотниками. И если мы не будем работать или потеряем время, то снова отстанем от русских. И я не очень оптимистична, потому что на политических панелях, которые проходили все утро, царило очень оптимистичное настроение. Но в Украине все не так, потому что то, что мы видим сейчас – это не провал, а огромные-огромные проблемы, когда мы даже не видим света в конце туннеля… Китайские аналоги, комплектующие. Мы все боремся с китайским влиянием, но 90% буквально каждого беспилотника зависят от китайского производства. И это, я бы сказала, одна из ключевых вещей, которую мы можем просто остановить, если Китай прекратит продавать или что-то еще в своей политике по отношению к Европе, Украине. Мы все еще пытаемся заменить их DJI, очень простой Mavic, который до сих пор широко используется на передовой», – заявила Бобровская.