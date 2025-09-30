Депутат Рады: Мы до сих пор не проиграли России только благодаря поставкам из Китая

Анатолий Лапин.  
30.09.2025 11:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 366
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Китай, Украина


На Украине все далеко не так прекрасно, как об этом говорят оптимисты на Западе.

Об этом в ходе «Варшавского форума по безопасности» заявила депутат Верховной рады Соломия Бобровская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине все далеко не так прекрасно, как об этом говорят оптимисты на Западе....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По словам политика, в первую очередь, это касается беспилотников, где Украина тотально зависит от китайских поставок.

«80% того, что уничтожается на передовой, уничтожается беспилотниками. И если мы не будем работать или потеряем время, то снова отстанем от русских. И я не очень оптимистична, потому что на политических панелях, которые проходили все утро, царило очень оптимистичное настроение. Но в Украине все не так, потому что то, что мы видим сейчас – это не провал, а огромные-огромные проблемы, когда мы даже не видим света в конце туннеля…

Китайские аналоги, комплектующие. Мы все боремся с китайским влиянием, но 90% буквально каждого беспилотника зависят от китайского производства. И это, я бы сказала, одна из ключевых вещей, которую мы можем просто остановить, если Китай прекратит продавать или что-то еще в своей политике по отношению к Европе, Украине. Мы все еще пытаемся заменить их DJI, очень простой Mavic, который до сих пор широко используется на передовой», – заявила Бобровская.

В который раз приходится задавать вопрос – если Китай действительно стратегический партнёр России, почему он не остановит продажу Киеву оборудования, убивающего русских солдат?

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить