ЧП в центре Севастополя – возможно, готовилось покушение на экс-командира «Беркута»

Виктор Орлов.  
20.03.2025 11:20
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Крым, Происшествия, Россия, Севастополь, Терроризм


Сегодня утром во время осмотра автомобилей на стоянке транспорта возле заксобрания Севастополя под днищем одной из машин обнаружен прикрепленный сверток, сообщают городские власти.

Сейчас на месте работают специальные службы, движение общественного транспорта изменено.

Сегодня утром во время осмотра автомобилей на стоянке транспорта возле заксобрания Севастополя под днищем...

Собеседники «ПолитНавигатора» не исключают, что может идти речь о попытке покушения на одного из депутатов – бывшего командира севастопольского «Беркута» Сергея Колбина.

На днях он выступал на ТВ с резкими заявлениями в адрес киевского режима.

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