ЧП в центре Севастополя – возможно, готовилось покушение на экс-командира «Беркута»

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Сегодня утром во время осмотра автомобилей на стоянке транспорта возле заксобрания Севастополя под днищем одной из машин обнаружен прикрепленный сверток, сообщают городские власти.

Сейчас на месте работают специальные службы, движение общественного транспорта изменено.

Собеседники «ПолитНавигатора» не исключают, что может идти речь о попытке покушения на одного из депутатов – бывшего командира севастопольского «Беркута» Сергея Колбина.

На днях он выступал на ТВ с резкими заявлениями в адрес киевского режима.