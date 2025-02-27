Колбин: «Дело «Беркута» необходимо вновь поднять – для его полной реабилитации

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Обвинения в избиении и убийстве протестующих на Майдане должны быть сняты с сотрудников «Беркута».

Об этом «Первому севастопольскому» заявил экс-командир спецподразделения «Беркут», ныне депутат Заксобрания Севастополя Сергей Колбин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обязательно в процессуальном плане нужно поставить конкретную историческую точку. Мы все прекрасно понимаем, что на киевском Майдане в 2014 году ситуация с «небесной сотней» – это был такой пиар-ход для той революции, для государственного переворота. Но только, кто там присутствовал непосредственно из нашего подразделения севастопольского «Беркута», прекрасно знают, что они этого не делали, и их обмануть невозможно. Тем не менее, пропаганда сработала таким образом. За истечением срока давности преследования прекращены. Но, общаясь с сотрудниками и с командирами легальными и нелегальными путями, я знаю точно, что до сих пор некоторые из них содержатся в подвалах СБУ. Это точно», – подчеркнул он.

Колбин напомнил, как в 2014 году во Львове бойцов «Беркута» поставили прилюдно на колени, заставляя извинятся за выполнение присяги и охрану общественного порядка.

«Командир Львовского подразделения ОМОН «Беркут» до сих пор находится под арестом. Ему всевозможные статьи шьют. По мне и Владимиру Суходольскому тоже выходит информация, что мы причастны, имеем отношение», – отметил экс-командир «Беркута».

Напомним, украинские власти обвинили бойцов спецподразделения «Беркут» в избиении протестующих во время разгона демонстрантов 30 ноября 2013 года на Евромайдане в Киеве. В прошлом году Шевченковский райсуд Киева прекратил уголовное дело из-за истечения срока давности.