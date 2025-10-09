Чёрт Зеленский мстит УПЦ за Крестный ход и унижения со стороны США – Бондаренко

Вадим Москаленко.  
09.10.2025 19:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 86
 
Беспредел, Вандализм, Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Погромы, Политика, Произвол, Россия, Украина, Церковь


Американцы требуют прекратить политическое преследование УПЦ, поэтому киевская хунта решила продолжать уничтожать каноническую церковь на Украине, прикрываясь криминальными аргументами.

Об этом на канале признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил покинувший страну киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Обсуждалось нападение и обыски в Свято-Успенской Почаевской лавре в Тернопольской области. Неизвестные молодчики при поддержке полицаев и СБУ выпиливали болгаркой ворота в святыню.

«Картина ужасающая. Но там интересные формулировки, типа, поводом было какое-то мошенничество. Не стандартные «коллаборационизм», «работа на врага», а какая-то абсолютно левая история. Call-центр в Почаевской  лавре нашли, или что?», – недоумевал Шелест.

«В данной ситуации это месть со стороны власти за этот Крестный ход, который был организован в августе этого года. Таким образом власть пытается отомстить. Если не мошенничество, они бы там хулиганку, что-то ещё инкриминировали. Но в данной ситуации они пытаются показать свою власть и влияние, чтобы все боялись, чтоб не насмехались.

Тем более, что сейчас со стороны Соединённых Штатов идут чёткие сигналы о том, что прекратите политические преследования Церкви. Поэтому вместо политических статей, политических аргументов, начинают банальные криминальные аргументы предъявлять», – прокомментировал Бондаренко.

Отметим, что 25 августа, в последний день Крестного хода из Каменца-Подольского в Почаев – людоловы ТЦК задержали многодетного священника УПЦ протоиерея Богдана Матвиева.

