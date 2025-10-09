Чёрт Зеленский мстит УПЦ за Крестный ход и унижения со стороны США – Бондаренко
Американцы требуют прекратить политическое преследование УПЦ, поэтому киевская хунта решила продолжать уничтожать каноническую церковь на Украине, прикрываясь криминальными аргументами.
Об этом на канале признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил покинувший страну киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Обсуждалось нападение и обыски в Свято-Успенской Почаевской лавре в Тернопольской области. Неизвестные молодчики при поддержке полицаев и СБУ выпиливали болгаркой ворота в святыню.
«Картина ужасающая. Но там интересные формулировки, типа, поводом было какое-то мошенничество. Не стандартные «коллаборационизм», «работа на врага», а какая-то абсолютно левая история. Call-центр в Почаевской лавре нашли, или что?», – недоумевал Шелест.
«В данной ситуации это месть со стороны власти за этот Крестный ход, который был организован в августе этого года. Таким образом власть пытается отомстить. Если не мошенничество, они бы там хулиганку, что-то ещё инкриминировали. Но в данной ситуации они пытаются показать свою власть и влияние, чтобы все боялись, чтоб не насмехались.
Тем более, что сейчас со стороны Соединённых Штатов идут чёткие сигналы о том, что прекратите политические преследования Церкви. Поэтому вместо политических статей, политических аргументов, начинают банальные криминальные аргументы предъявлять», – прокомментировал Бондаренко.
Отметим, что 25 августа, в последний день Крестного хода из Каменца-Подольского в Почаев – людоловы ТЦК задержали многодетного священника УПЦ протоиерея Богдана Матвиева.
