Оккупированная ВСУ часть Курской области скоро может прекратить своё существование как переговорный рычаг Киева.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понимаю, что сейчас политически очень невыгодно говорить, что мы должны выходить, что нам нужны какие-то рычаги и демонстрация, что мы можем вести переговоры относительно этой санитарной зоны, но у каждого вопроса на войне есть своя прагматическая цена – цена жизней украинских воинов. Если нет достаточно сил, чтобы взять под огневой контроль фланги , уничтожить российские ударные группировки, подавить работу российских огневых средств и подразделений дронов, то говорить о том, что мы должны стоять там до конца, должны только те люди, которые там сами пытаются стоять до конца.

Если мы стоим в невыгодных тактических условиях, то упираться до последнего только потому, что это политически важно, не вижу необходимости… Руководство должно взвесить, и если есть дополнительные силы для удара по врагу и улучшить ситуацию, это надо делать немедленно. Если нет, то превращать этот плацдарм в очередные Крынки, в очередное контрнаступление любой ценой я не вижу никакой логики», – сказал Бутусов.