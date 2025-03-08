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На Курском направлении складывается критическая ситуация для украинских оккупантов, продолжающих удерживать приграничную часть региона.

Западные СМИ пишут, что в ближайшие недели ВСУ могут оставить эту территорию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Десять тысяч украинских военнослужащих оказались под угрозой окружения после того, как Россия прорвала линию фронта и продвинулась к ключевой линии снабжения с двух направлений», – пишет британская газета Telegraph.

Источник в ВСУ сообщил изданию, что рассматривается вопрос отступления. Газета утверждает, что положение ВСУ ухудшилось после приостановки Вашингтоном передачи разведданных.

Минобороны РФ в своей сегодняшней сводке отчиталось об освобождении нескольких сел в Суджанском районе – Никольского, Викторовки и Старой Сорочины. Впрочем об этом стало известно еще вчера по кадрам объективного контроля, а вот текущая обстановка пока достоверно неизвестна.

Украинские источники лишь пишут о колоссальных проблемах.

«По Курщине шансы хоть как-нибудь исправить ситуацию есть. Но не слишком большие, – признает украинский военный журналист-русофоб Богдан Мирошников. – Я не уверен, что направить именно туда существенные резервы хорошая идея. Поэтому ближайшие недели покажут – может ли ситуация стабилизироваться или будем наблюдать отход. Риски ухода – нас на территории врага уже не будет, а направление-то останется. Так и до обороны Сум можно дойти».

Вражеский ресурс Deep State признает, что ВС РФ заняли часть Сумской области, указывая, что наиболее трудная ситуацию складывается в районе украинского села Новенькое.

«Противник проводит накопление в деревне и пытается двигаться на Басовку, за которой откроется путь на ККП «Суджа», с целью физического перекрытия логистики, которая идет из Юнаковки. Враг преобладает количественно и создает свои трудности», – отмечает Deep State.

Из вышеприведенного сообщения можно увидеть, что русские не просто зашли в Сумскую область, но и закрепились, продолжая атаковать.

При этом сегодня в некоторых российских пабликах появилась информация о начале боев непосредственно за Суджу.

«Армия России начала масштабную операцию по освобождению Суджи. Российские войска проводят атаки сразу с нескольких направлений ведя бои на подступах к городу. Десант атакует в районе Махновки, «Ахмат» со стороны Мартыновки, 30-й полк со стороны Черкасского Поречного, также наступление развивается со стороны Русской Конопельки. В это время 34 бригада, 9 и 22 полки штурмуют Малую Локню», – пишет военный тг-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Военный блогер Юрий Подоляка тоже утверждает, что начался штурм Суджи.

«Противник, конечно, сегодняшним нашим концентрированным ударом сразу с нескольких направлений ошеломлен и местами уже бежит (и даже сдается). Но за Суджу бои идут, это правда. Кто-то уже ее даже «освободил». А вот это неправда. В город мы зашли сразу с нескольких сторон. Противник здесь отчаянно обороняется, понимая, что в пылу штурма пленных обычно мало когда берут. А тем более в этом случае. Идет жесткая сеча, без шансов для противника. Будет ли Суджа освобождена сегодня? Не думаю. Но сломить сопротивление противника в городе в целом мы вполне можем. Повторю: противник ошеломлен происходящим, не то слово. Да, честно говоря, и с нашей стороны мало кто ожидал, что он после отчаянных попыток оборонять эти рубежи ранее, так быстро здесь посыплется», – подчеркивает Подоляка.

Он добавил, что актуальную карту не приводит, «но она более чем оптимистичная».

Осторожен в оценках и эксперт Центра военно-политической журналистки Борис Рожин.