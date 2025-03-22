«Брали высоту»: эксперт о странной атаке ВСУ на Белгородчину

Максим Столяров.  
22.03.2025 14:38
  (Мск) , Москва
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Белгород, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Попытка вторжения ВСУ в Белгородскую область, вполне вероятно, не ставила своей целью непосредственно захват населённых пунктов.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Попытка вторжения ВСУ в Белгородскую область, вполне вероятно, не ставила своей целью непосредственно захват...

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«ВСУ попробовали организовать наступление в Белгородской области, оно не удалось пока так, как они задумывали. Это небольшое тактическое действие силами одной-двух рот. Но хочу сказать, что вообще-то зачастую не надо захватывать населённый пункт какой-то, достаточно занять высоту.

Потому что операторы дронов должны иметь радиосвязь в прямой видимости, а с высоты они до 30 километров иногда могут поддерживать связь с дроном. Не должно быть там низин или горы между тобой и дроном, может просто прерваться радиосвязь. Ради этого, ради того, чтобы операторы дронов посадить наверх, иногда захватывают высоты и предпринимают такие странные иногда действия, как вот это», – сказал Ширяев.

Ранее сообщалось, что атака примечательна ещё тем, что ВСУ пытались прорываться на квадроциклах.

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