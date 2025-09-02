Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский лжет, когда говорит, что выборы в стране невозможны.

Об этом председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил на пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ему никто не мешает остановить боевые действия, вывести свои войска с территории РФ. Имеются в виду ЛДНР, Запорожье и Херсонщина. Боевые действия на этом могут прекратиться. И он может провести выборы. А потом выбранный президент подпишет с нами соглашение о дальнейшем мирном сосуществовании», – сказал Климов.

Он напомнил, что в своих новых регионах Россия вовремя, в соответствии с законом РФ, проводила референдумы, местные и федеральные выборы, невзирая на атаки ВСУ.