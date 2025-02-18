Арестович огласил сумму, за которую продали Украину

Вадим Москаленко.  
18.02.2025 09:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1798
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина, Финансы, Экономика


США решили продать Украину России за 500 миллиардов долларов, которые возьмут ценными ресурсами.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Василия Голованова заявил находящийся за границей экс-советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США решили продать Украину России за 500 миллиардов долларов, которые возьмут ценными ресурсами. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Ситуация выглядит так, если совсем честно – нас продали России за 500 миллиардов. Причём, эти 500 миллиардов должны заплатить мы, а не Россия. В этом суть того, что происходит», – сказал Арестович.

По его словам, произошло это по сумме причин.

«Первая – мы вели себя так, что роняли свои партнёрские качества. Ещё два года назад нас рассматривали как восточный «ночной дозор», потому что были шокированы тем, как мы разделались с российской группировкой вторжения. Но когда они посмотрели, сколько мы крадём на своих собственных солдатах, на их крови, то они поняли, что с этими каши не сваришь. Столько крадётся западной помощи.

И снизили наш статус. И вообще, посмотрели на уровень политических решений, что очень много амбиций, но никто не хочет меняться. Что генералы воюют всё хуже и хуже, и мы ползём по графику вниз. И они снизили наш статус до «серой зоны». А сегодня это решение о разделе», – добавил он.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить