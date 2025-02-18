США решили продать Украину России за 500 миллиардов долларов, которые возьмут ценными ресурсами.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Василия Голованова заявил находящийся за границей экс-советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Ситуация выглядит так, если совсем честно – нас продали России за 500 миллиардов. Причём, эти 500 миллиардов должны заплатить мы, а не Россия. В этом суть того, что происходит», – сказал Арестович.

По его словам, произошло это по сумме причин.