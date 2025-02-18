Арестович огласил сумму, за которую продали Украину
США решили продать Украину России за 500 миллиардов долларов, которые возьмут ценными ресурсами.
Об этом в эфире видеоблога журналиста Василия Голованова заявил находящийся за границей экс-советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ситуация выглядит так, если совсем честно – нас продали России за 500 миллиардов. Причём, эти 500 миллиардов должны заплатить мы, а не Россия. В этом суть того, что происходит», – сказал Арестович.
По его словам, произошло это по сумме причин.
«Первая – мы вели себя так, что роняли свои партнёрские качества. Ещё два года назад нас рассматривали как восточный «ночной дозор», потому что были шокированы тем, как мы разделались с российской группировкой вторжения. Но когда они посмотрели, сколько мы крадём на своих собственных солдатах, на их крови, то они поняли, что с этими каши не сваришь. Столько крадётся западной помощи.
И снизили наш статус. И вообще, посмотрели на уровень политических решений, что очень много амбиций, но никто не хочет меняться. Что генералы воюют всё хуже и хуже, и мы ползём по графику вниз. И они снизили наш статус до «серой зоны». А сегодня это решение о разделе», – добавил он.
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