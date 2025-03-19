«Арест Милорада Додика может спровоцировать новую войну в Европе»

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Прозападные власти Боснии и Герцеговины выдали ордер на арест лидера Республики Сербской Милорада Додика.

Чем это угрожает, с точки зрения российских интересов, в интервью «ПолитНавигатору» рассказывает политолог Олег Бондаренко, руководитель портала «Балканист.Ру».

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Под угрозой, по сути, главный – самый последовательный русофил Европы, который всё это время проводил без всяких лавирований откровенно пророссийскую политику. Который не боялся летать в Россию, встречаться и с Путиным, и с остальными российскими лидерами. И, конечно, сейчас, когда Милорад Додик находится не только под уголовным преследованием, но и выписан ордер на его арест, конечно, это очень и очень серьезно. На эти дни был запланирован визит Додика в Москву. Его лишают возможности вылетать за пределы Республики Сербской – потому что на выезде реальна угроза ареста.

Как Россия может помочь Милораду Додику?

На самом деле, только экономически. Понятно, что в военном смысле вряд ли можно ожидать от России какой-то возможной помощи. Слишком это сложно. Все-таки, расстояния огромные. И граница – довольно жесткое препятствие для этой помощи. Вряд ли группа спецназа спасет Милорада Додика. Спецназ ему и так в Венгрии уже выделили.

Есть ли шанс оспорить вердикт, или в нынешних политических условиях это невозможно?

Шансы спорить вердикт есть, апелляция будет подана. Но я боюсь, что результат этой апелляции очевиден.

Насколько вероятен реальный арест?

Реальный арест вероятен в случае, если Додик окажется где-то в зоне, так сказать, достижимости сараевских властей и международных военных сил КФОР. На территории Республики Сербской, в Баня-Луке, он находится в относительной безопасности. В относительной.

Есть мнение, что Додик, находясь долгие годы во власти, уже утратил популярность, и в его защиту могут не подняться простые люди.

Додик популярен в Республике Сербской, и простые люди за него встанут. В том случае, если его арестуют, будет стрельба, это может спровоцировать новый виток гражданской войны в Боснии, то есть, новой войны в Европе.

Есть ли замена Додику на случай негативного сценария – его ареста? Есть ли угроза, что элиты Республики Сербской дрогнут и прогнутся под требования Сараево/Запада?