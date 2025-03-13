В день рождения президента Республики Сербской Прокуратура БиГ постановила арестовать его

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Прокуратура Боснии и Герцеговины выдала ордер на задержание и привод для допроса президента Республики Сербской Милорада Додика по подозрению в «посягательстве на конституционный строй».

Также ведомство выписало ордера на премьер-министра РС Радована Вишковича и председателя Народной скупщины Ненада Стевандича, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ордер на арест Милорада Додика был выписан бошнякской Прокуратурой в день его рождения, за подписью прокуроров Чазима Хасанпашича и Ермина Пашича.

«Прокуратура Боснии и Герцеговины сегодня выдала ордер на мой арест, но не на основании закона, потому что в законодательстве Боснии и Герцеговины нет преступления, в котором они могли бы обвинить нас – руководство Республики Сербской! Это чисто политическое решение, принятое теми, кто выполняет приказы иностранного (Верховного – ред.) представителя. Это объединенное мусульманское движение вступило в противостояние с Республикой Сербской, согласившись стать исполнителем решений, принятых тем, кто не имеет права их принимать! Мы продолжаем наш путь, мы не сдаемся!», – отреагировал на ордер сараевской Прокуратуры лидер боснийских сербов, добавив, что настало время четко и громко заявить – только ее институты будут решать судьбу Республики Сербской, а не иностранные центры власти.

Сегодня же депутаты Народной скупщины РС приняли проект решения о начале принятия новой Конституции сербского энтитета, возвращающей отобранные у неё Западом суверенные права: за проголосовали 50 депутатов, против — семь, воздержались — двое.

Прокуратура БиГ передала ордера в Судебную полицию БиГ, которая обратилась за помощью в спецслужбу SIPA.

«SIPA не отказалось от помощи со стороны судебной полиции БиГ в исполнении распоряжения прокуратуры БиГ. Но учитывая сложность ситуации, SIPA провела оценку безопасности. Дело было оценено как представляющее высокий риск и передано в судебную полицию для дальнейшей передачи в прокуратуру», — заявила представитель SIPA Елена Миовчич, недвусмысленно дав понять, что сараевская спесцслужба не желает связываться с боевыми подразделениями МВД РС.