Аляска, жди: «Трамп, как и Янукович, не держит удар» – Царёв

Максим Столяров.  
11.07.2025 17:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Президент США Дональд Трамп не в силах противостоять критике и давлению глобалистов.

Об этом на канале «Книжный день Центр» заявил бывший депутат Верховной рады, политик Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп не в силах противостоять критике и давлению глобалистов. Об этом...

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«Я смотрел американские аналитические расчеты. Они считают, что мало того, что у них хватает голосов, чтобы принять этот закон [об антироссийских санкциях], у них есть 60-процентная вероятность, что они преодолеют трамповское вето, если он решит не подписывать. И в этой ситуации Трампу приходится петлять», – сказал Царёв.

«Ну и, в общем-то, знаете, это как с нашим Януковичем. Мы считали, что вот мужик сидел, с Донецка, с такого края. Суровый мужик. Два метра, 120 с лишним килограммов. Оказалось, что он не держит удар, мягко говоря.

Вот от Трампа тоже было такое. Вы вспомните, когда он пришел, Трамп только что-то скажет – все в обморок падали. А сейчас все уже смеются. Трамп как трусы-неделька. Пятничный Трамп, субботний, понедельничный. Каждый день новые заявления. Все уже пропускают мимо ушей. Сегодня сказал одно, посмотрим, что он скажет завтра», – добавил политик.

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