«Зрада, коррупция, идиотизм» – депутат Рады об обороне Сумщины

Если и когда русские подойдут к Сумам на расстояние выстрела ствольной артиллерии, это серьёзно ударит по социально-экономическому состоянию всей Украины.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Враг движется большими темпами, там по фронту было 10 км на глубину до 5 км накануне – но это прям большое продвижение. Все, кто воюет на том направлении, говорят о дефиците средств поражения и фортификаций. Что касается Сум, все много говорят о лесе, вот, если до этого леса дойдут рашисты и там закрепятся, это позволит применять ствольную артиллерию по Сумам. Если по Сумам начнут прилетать снаряды и мины, это будет означать не только огромную военную проблему, если не катастрофу. Это будет серьёзно бить и по социально-экономическому состоянию государства. Во-первых, в Сумах есть промпредприятия, которые и сейчас продолжают работать, обеспечивая рабочие места, налоги, с которых финансируется украинская армия. Во-вторых, если по городу начнёт работать арта, большая вероятность, что жители Сум начнут искать убежище на других территориях. Если выедет три четверти, то это будет повторение Херсона», – сказал Разумков.

Кроме того, он отметил, что нужно будет снимать дополнительные резервы с других участков фронта, что будет снижать плотность секторов обороны.