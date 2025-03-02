Злой полицейский: Британцы грозятся ввести контингент на Украину по согласованию с Трампом

Елена Острякова.  
02.03.2025 22:46
  (Мск) , Москва
Просмотров: 636
 
Великобритания, Война, Дзен, Россия, Русофобия, Украина


Британия, Франция и Украина разработают некий «план остановки войны», который потом будут координировать с США, но не позволят Москве ставить свои условия. Париж и Лондон готовы к вводу военных контингентов на украинскую территорию.

Об этом сегодня в Лондоне по итогам антироссийского саммита заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер,  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Британия, Франция и Украина разработают некий «план остановки войны», который потом будут координировать с...

«Мы будем двигаться вместе. Украина, Британия, Европа и США на пути к продолжительному миру», – сказал Стармер.

Он призвал беречь союзничество с США и «посадить Россию за стол, но не позволить диктовать свои условия». При этом ЕC, Британия и Канада создадут коалицию и готовы ввести контингент, чтобы «защитить соглашение». Коалицианты усилят помощь «немедленно, включая самолеты в воздухе и корабли на море».

«Ну, пусть уже едут и англичане, и немцы, и французы.  Их убьют так же, как прежде всех, кто приходил в Россию. Как их танки горят, так и они конец свой найдут.  Война затягивается, но что же поделать. Придётся помогать фронту столько, сколько потребуется», – комментирует телеведущий Андрей Медведев.

Политолог Марат Баширов призывает не воспринимать угрозы Стармера всерьез.

 «Сотрясение воздуха премьером Стармером про британские сапоги на земле и самолеты в небе на Украине – глупо. Армия Британии – 85 тысяч человек», – замечает Баширов.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев тоже не впечатлился:

«Это позорное зрелище хуже словесного поноса клоуна в Овальном кабинете».

А вот телеведущий Максим Шевченко наоборот тревожится:

«Нас уверяют, что все это лишь «слова, слова, слова…».  Что все эти западные либералы и бюрократы не способны к жестким действиям. Что у них нет денег и технологий, не хватает ракет на складах и самолетов в ангарах. Что они пытаются безуспешно избавиться от авианосцев и танки у них горят «дай, Боже!».

Жизнь жестоко опровергает шапкозакидательство и недооценку противника. Лучше перестраховаться. Против России собирается очень внушительная и сильная коалиция. Крайне опасная и настроенная на войну», – написал Шевченко.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить