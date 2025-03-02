Злой полицейский: Британцы грозятся ввести контингент на Украину по согласованию с Трампом

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Британия, Франция и Украина разработают некий «план остановки войны», который потом будут координировать с США, но не позволят Москве ставить свои условия. Париж и Лондон готовы к вводу военных контингентов на украинскую территорию.

Об этом сегодня в Лондоне по итогам антироссийского саммита заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы будем двигаться вместе. Украина, Британия, Европа и США на пути к продолжительному миру», – сказал Стармер.

Он призвал беречь союзничество с США и «посадить Россию за стол, но не позволить диктовать свои условия». При этом ЕC, Британия и Канада создадут коалицию и готовы ввести контингент, чтобы «защитить соглашение». Коалицианты усилят помощь «немедленно, включая самолеты в воздухе и корабли на море».

«Ну, пусть уже едут и англичане, и немцы, и французы. Их убьют так же, как прежде всех, кто приходил в Россию. Как их танки горят, так и они конец свой найдут. Война затягивается, но что же поделать. Придётся помогать фронту столько, сколько потребуется», – комментирует телеведущий Андрей Медведев.

Политолог Марат Баширов призывает не воспринимать угрозы Стармера всерьез.

«Сотрясение воздуха премьером Стармером про британские сапоги на земле и самолеты в небе на Украине – глупо. Армия Британии – 85 тысяч человек», – замечает Баширов.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев тоже не впечатлился:

«Это позорное зрелище хуже словесного поноса клоуна в Овальном кабинете».

А вот телеведущий Максим Шевченко наоборот тревожится: