Злой полицейский: Британцы грозятся ввести контингент на Украину по согласованию с Трампом
Британия, Франция и Украина разработают некий «план остановки войны», который потом будут координировать с США, но не позволят Москве ставить свои условия. Париж и Лондон готовы к вводу военных контингентов на украинскую территорию.
Об этом сегодня в Лондоне по итогам антироссийского саммита заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы будем двигаться вместе. Украина, Британия, Европа и США на пути к продолжительному миру», – сказал Стармер.
Он призвал беречь союзничество с США и «посадить Россию за стол, но не позволить диктовать свои условия». При этом ЕC, Британия и Канада создадут коалицию и готовы ввести контингент, чтобы «защитить соглашение». Коалицианты усилят помощь «немедленно, включая самолеты в воздухе и корабли на море».
«Ну, пусть уже едут и англичане, и немцы, и французы. Их убьют так же, как прежде всех, кто приходил в Россию. Как их танки горят, так и они конец свой найдут. Война затягивается, но что же поделать. Придётся помогать фронту столько, сколько потребуется», – комментирует телеведущий Андрей Медведев.
Политолог Марат Баширов призывает не воспринимать угрозы Стармера всерьез.
«Сотрясение воздуха премьером Стармером про британские сапоги на земле и самолеты в небе на Украине – глупо. Армия Британии – 85 тысяч человек», – замечает Баширов.
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев тоже не впечатлился:
«Это позорное зрелище хуже словесного поноса клоуна в Овальном кабинете».
А вот телеведущий Максим Шевченко наоборот тревожится:
«Нас уверяют, что все это лишь «слова, слова, слова…». Что все эти западные либералы и бюрократы не способны к жестким действиям. Что у них нет денег и технологий, не хватает ракет на складах и самолетов в ангарах. Что они пытаются безуспешно избавиться от авианосцев и танки у них горят «дай, Боже!».
Жизнь жестоко опровергает шапкозакидательство и недооценку противника. Лучше перестраховаться. Против России собирается очень внушительная и сильная коалиция. Крайне опасная и настроенная на войну», – написал Шевченко.
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