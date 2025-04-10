Ждите апрель-май: Россия готовится взять в клещи восточную группировку ВСУ – Чаплыга

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Россия подготовила два мощных «кулака», чтобы пойти в наступление со всех сторон, и взять в клещи всю группировку ВСУ на Донбассе.

Об этом заявил эмигрировавший из Украины политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Касательно вот этих заявлений [украинских пропагандистов], откуда берется то, что у России нет возможности для широкомасштабного еще одного наступления одновременно везде, мне сложно сказать. Потому что многие и военные, и друзья, которые служат, и среди депутатов, все говорят, что на самом деле это все очень серьезно, потому что Россия уже собрала кулак на Сумском и на Запорожском направлении. А это клещи, с двух сторон имеется в виду. И это очень серьезно, и они подготовлены, они обеспечены, и логистика, и все остальное. То есть это был вопрос времени, когда пойдут», – отметил Чаплыга.