Зеленского сделали лидером антитрамповского фронта
Украинского диктатора Владимира Зеленского сделали лидером антитрамповского фронта и на встрече в Лондоне будут раздувать важность его персоны.
Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал политолог Павел Шипилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Зеленского сделали лидером антитрамповского фронта
«Смотрите, что получается: европейский и американский антитрамповский Запад поставил вперёд этого недалекого человека, которого они специально накачали, надули значимости, и сделали такого лидера антитрамповского фронта. Видимо он там будет надувать щёки, изображать из себя лидера, что в общем-то этим искушённым ребятам западным и нужно. Сами они не хотят подставляться по вполне понятным причинам. Потому что они, конечно, очень сильные, эти трансатлантисты-глобалисты. Они дают бой Трампу с неясным пока результатом. Но они всегда учитывают проигрыш. Это тёртые калачи в отличие от Зеленского, который фактически положил яйца в одну корзину – он лидер антитрамповского фронта», – отметил эксперт
По его словам, в случае проигрыша «всех собак» повесят на Зеленского. Поэтому его персону на встрече в Лондоне будут надувать как можно больше, и каких-то серьёзных слов о мире из уст этого «коллективного Зеленского» ждать не стоит.
«Компромисс здесь невозможен. О чём торговаться они будут? То, что они предлагают с нашей точки зрения не компромисс, если Украину через 10 лет будут в НАТО принимать. Должны быть выполнены наши условия, потому что каждая страна сама определяет для себя критерии безопасности. Условно, Израиль определил для себя критерии, или любая другая страна, а дальше либо вы можете победить эту страну, либо согласиться. Почему они всё время говорят о стратегическом поражении, фактически об уничтожении России? Потому что они не собираются выполнять наши условия. А мы будем добиваться своих целей. Запад же ничем не рискует, это украинцы рискуют и гибнут постоянно. А эти ребята чувствуют себя неуязвимыми – до них не долетит», – заключил Шипилин.
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