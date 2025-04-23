Украинского диктатора Владимира Зеленского сделали лидером антитрамповского фронта и на встрече в Лондоне будут раздувать важность его персоны.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал политолог Павел Шипилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Зеленского сделали лидером антитрамповского фронта

«Смотрите, что получается: европейский и американский антитрамповский Запад поставил вперёд этого недалекого человека, которого они специально накачали, надули значимости, и сделали такого лидера антитрамповского фронта. Видимо он там будет надувать щёки, изображать из себя лидера, что в общем-то этим искушённым ребятам западным и нужно. Сами они не хотят подставляться по вполне понятным причинам. Потому что они, конечно, очень сильные, эти трансатлантисты-глобалисты. Они дают бой Трампу с неясным пока результатом. Но они всегда учитывают проигрыш. Это тёртые калачи в отличие от Зеленского, который фактически положил яйца в одну корзину – он лидер антитрамповского фронта», – отметил эксперт

По его словам, в случае проигрыша «всех собак» повесят на Зеленского. Поэтому его персону на встрече в Лондоне будут надувать как можно больше, и каких-то серьёзных слов о мире из уст этого «коллективного Зеленского» ждать не стоит.