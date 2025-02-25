Зеленского могут пустить на переговоры, но ставить подпись не дадут – украинский политолог

Вадим Москаленко.  
25.02.2025 20:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 332
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Даже если нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский напросится поприсутствовать на мирных переговорах, ставить подписи под важными документами ему не позволят.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже если нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский напросится поприсутствовать на мирных переговорах, ставить подписи...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Ведущий поинтересовался, сможет ли Владимир Зеленский, которого Россия не признаёт легитимным президентом, участвовать в переговорах.

«Главный вопрос, в практическом плане – кто подпишет документы, связанные с завершением горячей фазы, и будет участником дальнейшего переговорного процесса. Кремль, не скрывая, дает понять, что большого интереса вести переговоры с Зеленским лично у них нет, хотя они о готовности заявляли, что даже если нужно, то готовы.

Но вопрос опять же не в том, какие рейтинги внутри. Вопрос в том, что стороны, которые будут подписывать документы, признают друг друга как подписанта или нет? Вот практическая сторона дела», – заметил Ермолаев.

«И судя по ситуации, Москва на всех консультациях и переговорах будет подчеркивать одно: «переговаривать можем с кем угодно, но нам нужна подпись, которую мы признаем». С этим не может не считаться Вашингтон. Потому что если мы говорим о практической стороне, например, протоколы прекращения горячей фазы, чья подпись?

Поэтому мы можем здесь что угодно устраивать – опросы, заявления делать, какие-то меморандумы с европейцами подписывать, рейтинги под покровом ночи рисовать, но в этот момент он (вопрос) является ключевым», – добавил политолог.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить