Зеленского могут пустить на переговоры, но ставить подпись не дадут – украинский политолог
Даже если нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский напросится поприсутствовать на мирных переговорах, ставить подписи под важными документами ему не позволят.
Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий поинтересовался, сможет ли Владимир Зеленский, которого Россия не признаёт легитимным президентом, участвовать в переговорах.
«Главный вопрос, в практическом плане – кто подпишет документы, связанные с завершением горячей фазы, и будет участником дальнейшего переговорного процесса. Кремль, не скрывая, дает понять, что большого интереса вести переговоры с Зеленским лично у них нет, хотя они о готовности заявляли, что даже если нужно, то готовы.
Но вопрос опять же не в том, какие рейтинги внутри. Вопрос в том, что стороны, которые будут подписывать документы, признают друг друга как подписанта или нет? Вот практическая сторона дела», – заметил Ермолаев.
«И судя по ситуации, Москва на всех консультациях и переговорах будет подчеркивать одно: «переговаривать можем с кем угодно, но нам нужна подпись, которую мы признаем». С этим не может не считаться Вашингтон. Потому что если мы говорим о практической стороне, например, протоколы прекращения горячей фазы, чья подпись?
Поэтому мы можем здесь что угодно устраивать – опросы, заявления делать, какие-то меморандумы с европейцами подписывать, рейтинги под покровом ночи рисовать, но в этот момент он (вопрос) является ключевым», – добавил политолог.
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