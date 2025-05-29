Зеленский зачищает всех конкурентов, Залужному приготовиться – Луценко

Вадим Москаленко.  
29.05.2025 20:22
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Выборы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Украина


Перед началом выборов Зеленский и его подельники избавятся от всех мало-мальских оппозиционеров, тем более – серьезных, введя против них санкции.

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Перед началом выборов Зеленский и его подельники избавятся от всех мало-мальских оппозиционеров, тем более...

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«При преследовании политических оппонентов, в деле Порошенко Портнов придумал ноу-хау. Закон запрещает вводить санкции против украинских граждан, которые находятся на территории Украины. Но у самых одиозных фигур, например Бойко, даже и близко не имеет такого объема санкций, как, например, у Порошенко.

Но речь идет не об имущественных проблемах. Речь идет о политических проблемах. Порошенко лишили права сделки. Он не может ставить подпись, юридически значимую подпись. А значит он не может подписать даже декларацию для баллотирования в президенты.

А почему ты считаешь, что тоже самое не сделают и с Залужным? Без возбуждения уголовного дела? Санкции на основе превентивных действий для защиты национальных интересов», – жаловался Луценко.

«А дальше вопрос в том, когда так же сделают со всеми другими оппозиционными политическими деятелями. И тогда у нас будут выборы, но только такие, как в Беларуси. Там было много кандидатов? Было. Ну, правда, ни одного не было от оппозиции вообще вменяемого», – рассуждал он.

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