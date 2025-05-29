Зеленский зачищает всех конкурентов, Залужному приготовиться – Луценко

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Перед началом выборов Зеленский и его подельники избавятся от всех мало-мальских оппозиционеров, тем более – серьезных, введя против них санкции.

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При преследовании политических оппонентов, в деле Порошенко Портнов придумал ноу-хау. Закон запрещает вводить санкции против украинских граждан, которые находятся на территории Украины. Но у самых одиозных фигур, например Бойко, даже и близко не имеет такого объема санкций, как, например, у Порошенко. Но речь идет не об имущественных проблемах. Речь идет о политических проблемах. Порошенко лишили права сделки. Он не может ставить подпись, юридически значимую подпись. А значит он не может подписать даже декларацию для баллотирования в президенты. А почему ты считаешь, что тоже самое не сделают и с Залужным? Без возбуждения уголовного дела? Санкции на основе превентивных действий для защиты национальных интересов», – жаловался Луценко.