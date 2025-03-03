Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря ни на какие требования Вашингтона, Украина не пойдёт ни на какие на уступки России, а будет добиваться вовлечения стран НАТО в войну.

Об этом в ходе пресс-конференции в Лондоне заявил утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«До соглашения об окончании войны еще очень-очень далеко. Никто все эти шаги не начал. Мир, которого мы будем добиваться, должен быть справедливым, честным и, самое главное, устойчивым. И он должен быть с очень-очень конкретными гарантиями безопасности. И с очень конкретными носителями этих гарантий безопасности. С конкретной ответственностью. Объемы присутствия [контингента НАТО], в какой форме они будут – на море, на суше и в небе. Это часть гарантий безопасности. Мы не говорим о тех или иных уступках, потому что это будет неправильный разговор. Мы слышим сигналы от разных партнеров. Мы слышим сигналы от США, но все должны понять, что Украина никогда не признает какие-либо территории, оккупированные Россией как российские территории. Для нас это будет временная оккупация, в зависимости от поддержки Украине – будет зависеть уверенность нашего народа», – сказал Зеленский.

По его мнению, ради Украины США должны быть готовы к прямому военному столкновению с Россией.

«Поэтому мы так сегодня и настроены, что эти гарантии безопасности должны быть такие, чтобы на 100% исключить возможность России прийти еще с одной агрессией. Или если она это сделает, то она получает отпор не только Украины, но и других», – добавил просроченный.

«Готовы ли вы вернуться в Овальный кабинет и попробовать ещё раз?», – спросили Зеленского.

Он пообещал вернуться и проявить уважение, только если Вашингтон продолжит антироссийскую политику.

«Я не ездил туда, чтобы пробовать. Я ехал 12 часов на поезде, потом летел 11 часов, потому что меня пригласил президент США, один из наших основных партнёров. Для меня это честь – быть в Белом доме приглашённым президентом США. Мы всегда пытаемся быть максимально политически корректными. Но я – президент Украины. И считаю, что наша страна не лучше и не хуже других. И всеми своими действиями я просто говорю, что мы достойны равного диалога. Я представляю интересы страны, которая сильно зависит от поддержки. Поэтому, если президент США пригласит меня с конструктивным диалогом, для решения реальных проблем, для решительных действий и ответов – я буду с уважением к американскому народу, президенту и двум партиям», – вещал Зеленский.

Отметим, что имени Дональда Трампа он всячески старался избегать во время выступления, называя его просто «президент США».