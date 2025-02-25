Зеленский ссорится с половиной мира, чтобы украинцы гибли за ЕС против Трампа – Арестович

Анатолий Лапин.  
25.02.2025 14:40
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, ЕС, Политика, Россия, США, Украина


Украинцы сегодня продолжают гибнуть потому, что Владимир Зеленский стал механизмом борьбы левых европейских чиновников с правыми американскими элитами.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный Россией в список экстремистов и террористов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы сегодня продолжают гибнуть потому, что Владимир Зеленский стал механизмом борьбы левых европейских чиновников...

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«Зеленский объявляет антитрамповскую, читайте – антиамериканскую политику. Нам мало было России, он решил еще пободаться с Трампом, а теперь параллельно вследствие этого проекта, еще и с Китаем, еще и с королевскими династиями Персидского залива, еще с очень многими людьми. Он опирается на европейских левых, которые ненавидят американских правых. Что в этом поражает – абсолютно беспардоннейшая позиция Брюсселя и очень многих европейских столиц…

Датский премьер-министр говорит, что мир для Украины может быть хуже, чем война, потом у нас все дружно переподтвердили поддержку Зеленского против наглых посягательств американцев. Тут же выходит статья Guardian и публикует статистику, что ЕС купил у России нефти и газа больше на три с лишним миллиарда, чем оказал помощи Украине. Спрашиваю, так что, европейцы не дают американцам прекратить войну в Украине на российские деньги или как это понимать? Махровейшее лицемерие, в Украине четвертый год война, пролиты реки крови, разрушена энергетика, разрушена экономика», – сказал экс-советник ОП.

По его словам, мечтающие восстановить отношения с Россией «делегации к Путину посылают тайные и явные».

«А теперь вопрос – а правда, украинцы должны гибнуть потому, что европейское чиновничество не может установить хорошие отношения с Трампом?», – заявляет Арестович.

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