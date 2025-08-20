Зеленский не отказался от планов воевать до границ 91 года – депутат Рады

Украинское руководство не собирается отказываться от своих планов вернуть границы 1991 года.

Об этом на канале «Politeka» заявил экс-спикер Верховной рады, бывший соратник Зеленского, депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не совсем понимаю, что происходит, потому что у Зеленского план вернуть границы 1991 года никуда не делся. За него даже Рада голосовала. Помните, была формула мира Зеленского, потом был «план перемогы». Так вот, пока никто об их отмене не переголосовывал.

Сейчас идут разговоры о встрече Зеленского и Путина. Ну, я так понимаю, что уже где-то отменен указ Зеленского, который запрещает проводить прямые переговоры с Путиным?», – язвил Разумков.

Он подчеркнул, что пока нет никаких признаков того, чтобы украинское руководство готовилось к миру.

«На крайнем выступлении в Раде Зеленский сказал, что демобилизация будет только после того, как армия победит Путина. Пока, к сожалению, вопрос об уничтожении армии врага или штурме Москвы не стоит», – добавил депутат.

