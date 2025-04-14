Зе-режим придумал и внедрил для себя новую схему ухода от уголовки
Все украинские службы и суды работают на то, чтобы помогать богатеям и топ-чиновникам избегать наказания за многочисленные преступления.
Об этом в эфире канала «LMN» заявил львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущая попросила прокомментировать «зашкварность» скандала вокруг бывшего главы фискальной службы Романа Насирова, которого поймали на крупном воровстве, но освободили от уголовного преследования по мобилизации, и почти сразу «демобилизовали» приказом сверху.
«Я уже даже померяю зашкварность, потому что мы в таком зашкварном зашкваре зашкварюемся, что уже даже не приходится там ставить какие-то, знаете ли, гран-при тем зашкварам.
Но сама история стара как мир – избегание наказания. Мы в этом живем не год, не два, и даже не десять, а с первого года восстановления независимости. Все, кто при деньгах, а мы говорим о человеке, который подозревается во взятке в 722 миллиона гривен, это фактически бюджет целых отраслей, каких-то областных городов там и так далее», – возмущался Дроздов.
«Но когда до приговора ещё полгода, идет уже схематоз, потому что вся украинская система правосудия – это вообще только схематоз и есть.
Вообще-то, честно говоря, было бы хорошо даже переименовать все эти органы и суды, в органы избегания наказания. И на входе прибить прейскурант. А дальше уже дело очень проворных и бойких юристов, которые в нашей юридической практике сумеют перевернуть все вверх ногами, черное назвать белым, и вот, за пол шага до приговора у нас фактически запускается схема, которая уже применяется не к одному Насирову, а к десяткам людей, потому что именно столько фигурантов очень резонансных расследований», – добавил он.
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