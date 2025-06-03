Зе-Рада готовит репрессивный закон, позволяющий без суда сажать на 10 лет

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за попытки обойти антироссийские санкции, который станет ещё одним механизмом политических репрессий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Замминистра юстиции Украины Николай Кучерявенко подчеркнул: закон будет касаться не только украинских, но и западных санкций.

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Поскольку в июне 2022 года Украина приобрела статус кандидата на вступление в ЕС, то проблема имплементации и в национальное законодательство Украины этих аспектов весьма важна», – сказал чиновник.

«Законодательством большинства стран-членов ЕС, США, Канады, Великобритании и другими нарушение санкций определяется уголовно наказуемым. При этом уголовное законодательство ряда стран вообще не различает умышленное и неосторожное нарушение санкций.

Провластные депутаты принялись наперебой расхваливать законопроект, однако «оппозиция» (другие сорта бандерлогов, мечтающие присосаться к бюджетной кормушке вместо Зе) сильно напряглась, ведь нововведение может использоваться для расправ над конкурентами.

«Этот законопроект подан якобы с целью обеспечения выполнения решения СНБО по санкциям, но мы должны понять, что форма реализации этой цели превращает инструмент в серьезную угрозу. Ведь предлагается фактически узаконить репрессивный механизм в отношении граждан Украины, который действует вне судебной системы. Правительство предлагает уголовную ответственность (внимание!) на основании политического решения.

Объясню конкретнее. Санкция СНБО применяется к гражданам Украины без судебного разбирательства, без презумпции невиновности. Здравствуйте 1937-й! Ни один суд не проверяет законность решения СНБО. До 10 лет лишения свободы, штрафы до 2 миллионов гривен, конфискация имущества. И это без всякого судебного подтверждения правонарушения», – возмутился порошенковец Артур Герасимов.