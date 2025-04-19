Зе-чиновники тратят бюджетные деньги на покупку элитных авто
Пока ВСУ испытывают серьёзную нехватку легковых автомобилей, украинские чиновники разных служб за бюджетные деньги покупают себе элитные машины.
Об этом в ходе заседания заявил депутат Верховной рады заявил депутат парламента Сергей Вельможный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В конце прошлого года Администрация морских портов Украины приобрела два люксовых микроавтобуса «Хюндай», стоимость – 4 миллиона. Николаевский филиал АМПУ приобрел новую люксовую «тойоту» хайлендер – 3 миллиона гривен», – сообщиля депутат.
Он подчеркнул, что чиновники обязаны объяснять необходимость таких трат на элитные автомобили, однако этого не происходит, а Кабмин не обращает внимания на происходящее.
«10 марта на заседании Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры мы проголосовали за проведение аудита таких закупок, потребовав объяснений их необходимости.
У нас на фронте катастрофически не хватает автомобилей. Обращаюсь с просьбой провести аудит транспортных средств всех органов исполнительной власти, которые координируются Министерством развития общин, и передать автомобили на фронт», – потребовал Вельможный.
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