Зе-чиновники тратят бюджетные деньги на покупку элитных авто

Вадим Москаленко.  
19.04.2025 14:53
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Транспорт, Украина, Финансы


Пока ВСУ испытывают серьёзную нехватку легковых автомобилей, украинские чиновники разных служб за бюджетные деньги покупают себе элитные машины.

Об этом в ходе заседания заявил депутат Верховной рады заявил депутат парламента Сергей Вельможный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока ВСУ испытывают серьёзную нехватку легковых автомобилей, украинские чиновники разных служб за бюджетные деньги...

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«В конце прошлого года Администрация морских портов Украины приобрела два люксовых микроавтобуса «Хюндай», стоимость – 4 миллиона. Николаевский филиал АМПУ приобрел новую люксовую «тойоту» хайлендер – 3 миллиона гривен», – сообщиля депутат.

Он подчеркнул, что чиновники обязаны объяснять необходимость таких трат на элитные автомобили, однако этого не происходит, а Кабмин не обращает внимания на происходящее.

«10 марта на заседании Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры мы проголосовали за проведение аудита таких закупок, потребовав объяснений их необходимости.

У нас на фронте катастрофически не хватает автомобилей. Обращаюсь с просьбой провести аудит транспортных средств всех органов исполнительной власти, которые координируются Министерством развития общин, и передать автомобили на фронт», – потребовал Вельможный.

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