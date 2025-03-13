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Associated Press сообщает, со ссылкой на американского чиновника и украинского депутата из комитета Рады по обороне: у Украины больше не осталось дальнобойных ракет ATACMS для ударов по России.

Американский чиновник сообщил, что всего США предоставили Украине менее 40 таких ракет, и что они закончились у Украины еще в конце января.

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Высшее оборонное руководство США, включая предыдущего главу Пентагона Ллойда Остина, дало понять, что будет поставлено лишь ограниченное количество ATACMS, и что США и союзники по НАТО считают другие виды вооружений более ценными для ведения боевых действий.

ВСУ использовали ATACMS для ударов по Курской, Брянской, Белгородской и Ростовской областям. В результате этих атак были погибшие и разрушения. 19 и 21 ноября прошлого года под ударом американских ракет оказались военные объекты в Брянской и Курской областях.

Последней целью атаки с испльзованием ATACMS стал командный пункт группировки «Север». Среди военных были погибшие и пострадавшие.

В ответ на это Россия 21 ноября ударила по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины баллистической ракетой «Орешник». Однако после обмена ударами Украина продолжила атаковать цели на российской территории с помощью западных ракет.