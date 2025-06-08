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На грядущем саммите НАТО в Гааге в американцах будут разочарованы как европейские союзники по блоку, так и приглашённые их киевские прихвостни.

Об этом на нежелательном в РФ организованном «Атлантическим советом» сборище «Варшавская неделя» заявил старший научный сотрудник ВВС Скоукрофтского центра стратегии и безопасности Эдвард Брейди, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, европейцы не дождутся вразумительного заявления США об изменениях или выводе американских войск.

«Я не занимаюсь политикой, но думаю, что вряд ли на саммите НАТО в итоговом коммюнике будут заявления о размещении войск или что-то подобное. Это маловероятно, потому что, скорее всего, администрация хочет сохранить свободу действий, пока не определится, что она хочет делать. И вряд ли она захочет устраивать на саммите большую дискуссию о том, где будут находиться войска США, и что они будут делать. Сейчас идёт процесс, чтобы определить, какой будет новая позиция. Насколько я знаю, этот процесс ещё не завершён, и он не завершится к саммиту в Гааге, поэтому думаю, что, скорее всего, в Гааге не будет об этом много разговоров», – сказал Брейди.

Он добавил, что и Украине, собственно, особо «ловить» на саммите нечего.