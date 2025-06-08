Западный эксперт: Украину на саммите НАТО ждут плохие новости из Вашингтона

Константин Серпилин.  
08.06.2025 18:42
  (Мск) , Брюссель
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


На грядущем саммите НАТО в Гааге в американцах будут разочарованы как европейские союзники по блоку, так и приглашённые их киевские прихвостни.

Об этом на нежелательном в РФ организованном «Атлантическим советом» сборище «Варшавская неделя» заявил старший научный сотрудник ВВС Скоукрофтского центра стратегии и безопасности Эдвард Брейди, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На грядущем саммите НАТО в Гааге в американцах будут разочарованы как европейские союзники по...

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По его словам, европейцы не дождутся вразумительного заявления США об изменениях или выводе американских войск.

«Я не занимаюсь политикой, но думаю, что вряд ли на саммите НАТО в итоговом коммюнике будут заявления о размещении войск или что-то подобное. Это маловероятно, потому что, скорее всего, администрация хочет сохранить свободу действий, пока не определится, что она хочет делать. И вряд ли она захочет устраивать на саммите большую дискуссию о том, где будут находиться войска США, и что они будут делать.

Сейчас идёт процесс, чтобы определить, какой будет новая позиция. Насколько я знаю, этот процесс ещё не завершён, и он не завершится к саммиту в Гааге, поэтому думаю, что, скорее всего, в Гааге не будет об этом много разговоров», – сказал Брейди.

Он добавил, что и Украине, собственно, особо «ловить» на саммите нечего.

«Учитывая все военные реалии на местах, думаю, что Украине следует стремиться к заключению соглашения о безопасности, которое находится за пределами НАТО.

С моей точки зрения, это с большей вероятностью приведёт к успеху, просто потому, что Россия в настоящее время оккупирует значительную часть Украины, и это ещё не всё. Я думаю, вам будет трудно заставить людей реалистично рассматривать вопрос о членстве в НАТО, пока это так», – подчеркнул эксперт.

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