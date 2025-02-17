Запад «доигрался» до того, что мир для него будет ужасным – норвежский профессор
С каждым последующим витком эскалации условия прекращения огня будут становиться всё менее выгодными для Запада.
Об этом в эфире канала «The Duran» заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, политолог Гленн Дисэн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы всегда повышаем ставки. Посмотри, к чему это привело. До 2014 года никто в России не претендовал даже на Крым. А потом, после переворота, у них появился Крым. Если бы мы приняли и выполнили Минские соглашения от 2015 года, украинцы могли бы реинтегрировать Донбасс с некоторой автономией и правами меньшинств. И даже в 2022 году русские были готовы отвести свои войска в обмен на нейтралитет.
А теперь у нас есть Генсек НАТО, который говорит, что членство Украины в НАТО никогда не было частью сделки. Если бы они сказали это в 2021 году, войны бы не было», – сказал Дисэн.
«Мы продолжаем удваивать ставки… и продолжаем проигрывать, и ситуация становится намного хуже. Но мы продолжаем притворяться, что альтернатива плохой сделке – это утопия, которой не существует.
Мы вступили в опосредованную войну против России – и проиграли. И украинцы несут основное бремя. И то, что с ними случилось, ужасно, и этот мир тоже будет ужасным», – добавил он.
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