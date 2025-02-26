Замысел ЦРУ на Украине пошёл по наихудшему для населения сценарию – Макушин
Украина по замыслу американских стратегов должна была стать «серой зоной» – депрессивной территорией с озлобленным русофобским населением. Бороться с этой «серой зоной» предстоит России, что американцев тоже устраивает.
Такое мнение высказал эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Александр Макушин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если рассмотреть реальную американскую политологию и футурологию, а не только распиаренных Фукуяму и Хантингтона, там есть такое понятие, особенно в трилогии Хардта и Негри об империи, как «серая зона». Это территория между крупными государствами, которая никем не контролируется. Территория социального хаоса и разрухи, где полностью ослабленное население пытается осуществлять военные действия.
Именно такую территорию планировалось создать на месте Украины. И не только Украины – тем же путём идёт Молдова, к тому же приходит Прибалтика. Всё это давно прописано, и рано или поздно логика развития украинской власти привела бы к конфликту.
Но к большому сожалению для украинского народа всё пошло по самому худшему сценарию. Я недавно читал меморандум турецкой разведки, он есть в открытом доступе. Там приводится реальное количество погибших – около 1 миллиона человек. А эти люди могли бы что-то для Украины производить», – подчеркнул он.
По словам эксперта, за миллионом погибших – миллионы озлобленных украинцев, готовых к взаимной вражде. Это и есть «серая зона», бороться с которой крайне сложно.
«Мне кажется, что в 2014 году российское общество, армия и государство не были готовы вести борьбу. Мы очень сильно зависели от Запада. Представьте, если бы нам все обрубили в 2014 году – был бы внутренний конфликт. Наше руководство всё это прекрасно понимало.
А метод «цветных революций» был создан отделом стратегических операций ЦРУ еще в середине прошлого века, и до сих пор практически не давал сбоев. Противостоять ему может только очень сильная власть, но Янукович таким сильным руководителем не оказался», – указал Макушин.
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