Замысел ЦРУ на Украине пошёл по наихудшему для населения сценарию – Макушин

Катя Добрина.  
26.02.2025 17:43
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 456
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, ЦРУ


Украина по замыслу американских стратегов должна была стать «серой зоной» – депрессивной территорией с озлобленным русофобским населением. Бороться с этой «серой зоной» предстоит России, что американцев тоже устраивает.

Такое мнение высказал эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Александр Макушин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина по замыслу американских стратегов должна была стать «серой зоной» – депрессивной территорией с...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Если рассмотреть реальную американскую политологию и футурологию, а не только распиаренных Фукуяму и Хантингтона, там есть такое понятие, особенно в трилогии Хардта и Негри об империи, как «серая зона». Это территория между крупными государствами, которая никем не контролируется. Территория социального хаоса и разрухи, где полностью ослабленное население пытается осуществлять военные действия.

Именно такую территорию планировалось создать на месте Украины. И не только Украины –  тем же путём идёт Молдова, к тому же приходит Прибалтика. Всё это давно прописано, и рано или поздно логика развития украинской власти привела бы к конфликту.

Но к большому сожалению для украинского народа всё пошло по самому худшему сценарию. Я недавно читал меморандум турецкой разведки, он есть в открытом доступе. Там приводится реальное количество погибших – около 1 миллиона человек. А эти люди могли бы что-то для Украины производить», – подчеркнул он.

По словам эксперта, за миллионом погибших – миллионы озлобленных украинцев, готовых к взаимной вражде. Это и есть «серая зона», бороться с которой крайне сложно.

«Мне кажется, что в 2014 году российское общество, армия и государство не были готовы вести борьбу. Мы очень сильно зависели от Запада. Представьте, если бы нам все обрубили в 2014 году – был бы внутренний конфликт. Наше руководство всё это прекрасно понимало.

А метод «цветных революций» был создан отделом стратегических операций ЦРУ еще в середине прошлого века, и до сих пор практически не давал сбоев. Противостоять ему может только очень сильная власть, но Янукович таким сильным руководителем не оказался», – указал Макушин.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить