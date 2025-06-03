Замиримся по Волынской резне и получим от поляков «допомогу» – в Киеве нацелились облапошить Навроцкого

Вадим Москаленко.  
03.06.2025 21:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Кризис, Нацизм, Общество, Политика, Польша, Пропаганда, Россия, Украина


С новым президентом градус антиукраинских настроений в Польше однозначно возрастёт, поэтому Киеву было бы выгодно «притушить» антипольские амбиции, чтобы Варшава продолжала оказывать военную помощь.

Об этом говорили участники пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С новым президентом градус антиукраинских настроений в Польше однозначно возрастёт, поэтому Киеву было бы...

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«Все эти угрозы есть, нам крайне необходимо на них заострять внимание, объяснять нашим польским партнёрам, что Украина защищает их от обезумевшего рашиста, а поэтому Польша должна была бы, беспокоясь о своей безопасности, помогать Украине более интенсивно и эффективно, чем это было раньше.

И очень важно, на Украине этот антипольский дискурс – его бы нужно было как-то притушить. Мы демократическая страна, каждый имеет право на своё мнение, в том числе в вопросах исторической памяти, но всё-таки нужно учитывать и актуальную политику», – вещал украинский политический эксперт Константин Матвиенко.

Схожую риторику озвучил и экс-министр молодежи и спорта Украины, кандидат политических наук Игорь Жданов.

«Президентские выборы освидетельствовали раскол почти пополам польского общества на условно либеральную и условно праворадикальную части… Я бы не преувеличивал [приуменьшал, видимо] негативные последствия для Украины, поскольку мы понимаем, что будет обостряться ситуация в гуманитарной сфере. Более акцентировано будут звучать требования относительно захоронений, исторических вопросов, связанных с Волынской резнёй и других.

У нас сложная история взаимоотношений, но я думаю, что одним из главных тезисов, которые должны продвигать украинцы и Украина – что сам прощаю, вас прощаю, и сам прощаю, прошу извинения за то, что происходило. Другого решения исторических споров, дискуссий – нет», – призывал бывший порошенковский министр.

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