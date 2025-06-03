Замиримся по Волынской резне и получим от поляков «допомогу» – в Киеве нацелились облапошить Навроцкого

С новым президентом градус антиукраинских настроений в Польше однозначно возрастёт, поэтому Киеву было бы выгодно «притушить» антипольские амбиции, чтобы Варшава продолжала оказывать военную помощь.

Об этом говорили участники пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все эти угрозы есть, нам крайне необходимо на них заострять внимание, объяснять нашим польским партнёрам, что Украина защищает их от обезумевшего рашиста, а поэтому Польша должна была бы, беспокоясь о своей безопасности, помогать Украине более интенсивно и эффективно, чем это было раньше.

И очень важно, на Украине этот антипольский дискурс – его бы нужно было как-то притушить. Мы демократическая страна, каждый имеет право на своё мнение, в том числе в вопросах исторической памяти, но всё-таки нужно учитывать и актуальную политику», – вещал украинский политический эксперт Константин Матвиенко.