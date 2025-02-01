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Укранцев призывают не поддаваться соблазнам отказаться от войны за потерянные территории.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в авторской колонке, опубликованной антироссийским пропагандистским изданием «Новое время», пишет один из лидер экстремистского «меджлиса крымских татар» Нариман Джелял.

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Напомним, что в Крыму он получил 17 лет колонии за организацию подрыва газопровода в селе Перевальное недалеко от воинской части, но через время террорист попал под процедуру обмена и оказался на Украине.

«Те в нашей стране, кто думает спастись, уступив врагу «ненужную» землю, говоря о своих согражданах, что «они же сами выбрали другую сторону», «они же сами решили остаться, а не уехать», «они там все предатели», должны перестать себя обманывать. Должны осознать, что враг нацелен подчинить не только тех, кто уже под оккупацией. Он стремится ко всей Украине. Сколько ни корми его уступками, он будет продолжать желать еще, двигаться дальше, забирать больше. Поэтому одна из наших задач — преодолеть это малодушие. Этот соблазн пожертвовать другими ради себя. Это вопрос, который мы должны решить в ближайшее время», – пишет Джелял.

Он признает, что выполнить эту задачу будет трудно и требует усилить так называемую «деколонизацию».